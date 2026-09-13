Почина британски кинопродуцент, носител на "Оскар"

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Британският кинопродуцент Джеръми Томас, отличен с награда „Оскар", почина на 77-годишна възраст, предаде ДПА, като цитира негов представител. Той е известен с филми като „Последният император" и „Секси звяр".

Томас е починал, заобиколен от семейството, в къщата си в Оксфордшир в петък, 11 септември.

Кариерата му в киноиндустрията продължава десетилетия, през които работи с режисьори като Бернардо Бертолучи, Дейвид Кроненбърг, Матео Гароне.

Сред другите най-известни филми, продуцирани от Томас, са драмата от 1990 г. „Чай в пустинята" с Джон Малкович и Дебра Уингър в главните роли, както и антиутопичният трилър от 2015 г. „Небостъргач" с Том Хидлъстън и Джеръми Айрънс.

Британският продуцент си спечели име благодарение на успеха на „Последният император" – биографична драма от 1987 г., разказваща за живота на Пу И, последния монарх от китайската династия Цин. Продукцията, режисирана от Бертолучи и с участието на Джоан Чен, Питър О'Тул, получи висока оценка от критиката и спечели девет награди „Оскар", включително за най-добър филм, припомня ДПА.

Джеръми Томас продължи да сътрудничи с Бертолучи още четири пъти - за „Чай в пустинята", „Малкият Буда", „Открадната красота" и „Мечтателите".

Въпреки че през цялата си кариера живее в Лондон, Томас се посвети на работа с режисьори от цял свят и често избира независими проекти, отбелязва ДПА.

През 2006 г. той получи наградата за изключителни европейски постижения в световното кино от Европейската филмова академия.

През 2009 г. е удостоен със званието Командор на Ордена на Британската империя (CBE).

Най-новят проект на Джеръми Томас с японския режисьор Такаши Миике, озаглавен Bad Lieutenant: Tokyo, ще има премиера в понеделник на кинофестивала в Торонто, който започна на 10 септември и продължава до 20 септември, отбелязва ДПА.