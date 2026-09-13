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73-годишен българин се удави край Кавала. В сутрешните часове в събота пристанищната администрация на Кавала е била уведомена за изваждането на 73-годишен български гражданин в безсъзнание от морската зона на плажа Офрини, край Кавала, съобщи Гръцката брегова охрана.

На 73-годишния мъж първоначално е била оказана първа помощ от собственика на морския рекреационен пункт на плажа, след което е транспортиран с линейка на до Многопрофилната болница в Кавала, където е обявен за мъртъв.

Централната пристанищна администрация на Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебната служба на Кавала.

Курортът Офринио е сред най-посещаваните от българи в Северна Гърция. Всяка събота и неделя десетки автобуси с нашенци пътуват за един ден плаж на Бяло море.