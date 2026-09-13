Дизелът: в България пълен резервоар за 91 евро, в Италия - за 107 евро

Дизелът е поскъпнал в България с почти 48% за малко повече от шест месеца, показват данните на Европейската комисия, цитирани от италианските медии. Страната ни е с най-голямото увеличение на цената на дизела в целия ЕС в сравнение с периода непосредствено преди началото на войната в Близкия изток. Въпреки този драматичен скок обаче България продължава да бъде сред държавите с най-евтини горива в Европа, а разликата с Италия остава значителна.

Според последния Weekly Oil Bulletin на Европейската комисия, публикуван на 10 септември и отразяващ цените за седмицата от 7 септември 2026 г., средната цена на бензина Euro 95 в България е 1,571 евро за литър, а на дизела -1,813 евро. Това са средни цени за страната, включващи данъците.

В Италия картината е съвсем различна. По същия европейски метод средната цена на бензина достига 2,035 евро за литър, а дизелът струва 2,142 евро. Така българският бензин е с 46,4 цента по-евтин за литър, а дизелът -с 32,9 цента.

За шофьор, който зарежда 50 литра, разликата вече е съществена. В България пълен резервоар би струвал средно около 78,55 евро за бензин и 90,65 евро за дизел. В Италия същите 50 литра струват приблизително 101,75 евро за бензин и 107,10 евро за дизел.

Именно динамиката на цените показва колко силен е бил ударът върху българските автомобилисти. На 23 февруари, седмицата непосредствено преди началото на конфликта в Близкия изток, бензинът в България е струвал средно 1,218 евро за литър, а дизелът- 1,228 евро. До 7 септември бензинът се е увеличил с 35,3 цента, или около 29%, докато дизелът е поскъпнал с цели 58,5 цента, или около 47,6%.

Именно това увеличение от почти 48% поставя България на първо място в ЕС по ръст на цената на дизела за разглеждания период. Следват Чехия с увеличение от 43,7% и Финландия с 42,6%. В същото време Ирландия отчита само 12,5% поскъпване. Данните са използвани от Adusbef в анализ, базиран на цените, предоставени от Европейската комисия.

Важно е обаче да се прави разлика между най-голямо увеличение и най-висока крайна цена. България е лидер по ръст, но не и по абсолютна цена. Най-скъпият дизел в ЕС през разглежданата седмица е във Финландия -2,477 евро за литър. В другия край на класацията са Малта с 1,210 евро и Испания с около 1,795 евро за литър.

България остава сред най-евтините пазари за бензин и дизел в ЕС. При бензина страната е на първо място по ниска цена в седмицата от 7 септември, докато при дизела е сред най-евтините държави, въпреки огромния ръст от началото на кризата.

За сравнение, в Италия дизелът е поскъпнал с около 26% спрямо периода преди конфликта, което се равнява на увеличение от приблизително 44 цента за литър. Така италианските цени се представят по-добре от средното увеличение за ЕС, но самото равнище на цените остава много по-високо от българското.

И причината за това не е само цената на петрола. В Италия данъчната тежест върху горивата остава висока, въпреки временното намаляване на акциза върху дизела със 17 цента. Европейските данни показват колко голяма е разликата между отделните държави, когато към пазарната цена се прибавят националните акцизи и ДДС.

Така за българския шофьор горивото през септември 2026 г. е чувствително по-скъпо, отколкото в началото на годината, но все още е осезаемо по-евтино от Италия. Почти 48-процентният скок при дизела превръща България в европейския рекордьор по поскъпване, макар страната да не е рекордьор по самата цена на литъра.