Руски удари в Украйна на километри от границата с Полша

Бензиностанция и влак бяха ударени от нова руска атака на километри от границата между Украйна и Полша, съобщава "Политико". Инцидентът става край граничния пункт Ягодин - едва на няколко километра от територията на страна членка на НАТО и ЕС. А като поредна ескалация от страна на Москва определи атаката украинският външен министър Андрий Сибига. „Варварските удари на Русия край украинско-полската граница в Ягодин не са просто продължение на атаките срещу държавните граници на Украйна, а терорът на Путин, който чука на вратите на ЕС и НАТО", заяви Сибига. От своя страна Кремъл твърди, че целта е била инфраструктура, използвана за транспортиране на европейски военни товари към Украйна. Ударът временно е нарушил работата на граничния пункт Ягодин – Дорохуск.

При друга руска атака е бил поразен и пътнически влак. Ударите срещу железопътната инфраструктура зачестяват през последните месеци, като Киев обвинява Москва, че целта е да бъдат прекъснати транспортните и логистичните връзки в страната. Всичко това се случва само дни след предупреждението на полския премиер Доналд Туск, че Варшава очаква Русия да опита да атакува гранични пунктове между Полша и Украйна.