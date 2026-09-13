Дрон се разби в царевично поле в Румъния

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Дрон се разби в царевично поле в Североизточна Румъния, след като властите предупредиха населението за възможно навлизане на безпилотни летателни апарати.

Машината е паднала край село Ботошеница Маре в окръг Сучава. При удара е избухнал малък пожар и се е образувала яма с диаметър около метър и дълбочина 30 сантиметра. Няма пострадали, предава БТА.

По-рано Украйна и Молдова са уведомили румънското военно министерство, че дрон е преминал през въздушното им пространство и се насочва към Румъния. Заради опасността два румънски изтребителя F-16 са били вдигнати във въздуха.

Жителите на съседния окръг Ботошани са получили предупреждение чрез системата Ro-Alert. Малко по-късно на спешния телефон 112 е постъпил и сигнал за забелязан дрон в района.

Останките от летателния апарат впоследствие са открити от румънските служби в царевичната нива.