Германските компании увеличават инвестициите си в Китай и се отдръпват от САЩ

Германските компании са увеличили инвестициите си в Китай с една трета през първата половина на 2026 г., докато вложенията им в САЩ са намалели с близо две трети, сочи проучване на Германския икономически институт (IW), с което Ройтерс се е запознал.

Инвестициите на германски дружества в Китай са достигнали 5,6 млрд. евро (6,5 млрд. долара), показва анализът на института, изготвен въз основа на данни на германската централна банка. Сумата е близка до средното равнище на инвестициите за едно полугодие през периода от 2020 до 2025 г.

„Германските компании почти нямат друг избор, освен да продължат да инвестират в Китай", коментира Юрген Матес от института. Той определи страната едновременно като важен пазар и като своеобразна „тренировъчна площадка", на която компаниите могат да укрепват конкурентоспособността си.

По думите на Матес държавните субсидии и подцененият курс на юана правят производството в Китай изкуствено евтино. Това насърчава германските компании да разширяват местното си производство, за да могат да се конкурират с китайските си съперници и на световните пазари.

„За Германия това означава преместване на производство и работни места в Китай", предупреди Матес. Според него Европейският съюз трябва да прекрати тази нелоялна практика чрез налагане на изравнителни мита върху китайския внос.

Същевременно инвестициите на германските компании в САЩ са спаднали с близо две трети до около 4,3 млрд. евро. Проучването свързва понижението с търговското напрежение и митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, съобщава БТА.