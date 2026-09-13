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11 са раенени при удар в Берлин на градски рейс в дърво

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Полицията в Берлин разследва инцидента.

Единадесет души бяха ранени, когато автобус на градския транспорт се блъсна в дърво в югоизточната част на Берлин, съобщиха полицията и службите за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Един човек е с животозастрашаващи наранявания, а още трима са тежко ранени. Седем души са леко ранени при инцидента, станал снощи в квартал "Нойкьолн" на германската столица. Един човек е бил заклещен в превозното средство и е трябвало да бъде изваден от пожарникари със специална техника, съобщава БТА.

Причините за катастрофата се разследват.

Полицията в Берлин разследва инцидента.

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