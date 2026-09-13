Си Дзинпин предложи 5 инициативи за задълбочаване на сътрудничество в рамките на БРИКС

На 13 септември китайският председател Си Дзинпин присъства в Ню Делхи на втората фаза от 18-ата среща на лидерите на страните от БРИКС и изнесе важна реч, озаглавена „Укрепване на основите на сътрудничеството в рамките на БРИКС и усилване на силата на Глобалния юг".

Си Дзинпин посочи, че в момента стогодишните промени в света се ускоряват, а колективният възход на страните от Глобалния юг се превръща в ключова движеща сила за насърчаване на многополюсността в света. Страните от БРИКС трябва да обединят широките маси от държавите от Глобалния юг, да играят активна и стабилизираща роля в международните дела и да допринасят за общото благоденствие на човечеството.

Той подчерта, че страните от Глобалния юг трябва да защитават съвместно международното право, да спазват основните принципи на международните отношения, като равенството на суверенитета, ненамесата във вътрешните работи и мирното разрешаване на спорове, както и да гарантират равното прилагане на международното право и международните правила, без да се допускат двойни стандарти. Си Дзинпин допълни, че трябва да се запази авторитетът и ролята на ООН, да се подкрепи реформата на многостранните институции с цел повишаване на ефективността им, да се насърчи реформата на Световната търговска организация и да се увеличи представителността и правото на глас на развиващите се страни.

Китайският лидер предложи 5 инициативи за задълбочаване на сътрудничеството в рамките на БРИКС. Първата е инициатива за отворен код и всеобщ достъп в областта на изкуствения интелект. Втората е за улесняване на търговията и инвестициите. Третата е за сътрудничество в цифровата индустрия. Четвъртата е за сътрудничество в областта на интелигентното производство. Петата е инициатива за подготовка на кадри в областта на науката и технологиите.