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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23551816 www.24chasa.bg

Китайски олекотен AI агент позволява на изкуствения интелект не само да мисли, но и да действа

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски изследователи представиха олекотен AI агент с двойна моделна архитектура, предназначен за съвместна работа в областта на изследванията на материалите, който позволява на изкуствения интелект не само да мисли, но и да действа.

Агентът, наречен MatBrain, подобрява цялостната точност на прогнозите в науката за материалите с 66 % в сравнение с големите модели, включително GPT-5 и DeepSeek-R1, като същевременно намалява разходите за внедряване на хардуер с 95%. Резултатите бяха публикувани в списанието „Nature Machine Intelligence".

Науката за материалите е изучаването на структурата, свойствата и поведението на материали като метали, керамика, полимери и композитни материали, с акцент върху разбирането и разработването на материали за полезни приложения.

Разработен от Центъра за изкуствен интелект в областта на материалите към Институтите за напреднали технологии в Шънджън (SIAT) към Китайската академия на науките, MatBrain се състои от два олекотени модела: Mat-R1 и Mat-T1.

Резултатите показват, че MatBrain може да изпълнява задачи по изследване на материали, включително генериране на структури, прогнозиране на свойства, анализ на стабилността и планиране на пътища за синтез, както и да участва в откриването на нови материали без предварително зададени рамки.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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