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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23551823 www.24chasa.bg

Китайските производители заемат централно място на Автомобилното изложение в Торино

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските производители заемат централно място на Автомобилното изложение в Торино 2026 благодарение на нарастващите си възможности в областта на дизайна и напредналите технологии. Представители на бранша подчертаха все по-голямата роля на китайските компании в европейския автомобилен сектор, съобщава „Синхуа".

Автомобилното изложение бе открито в петък в Торино, като на него бяха представени 132 нови модела автомобили и се проведоха редица дейности, включително тестови шофирания и събития, посветени на автомобилния дизайн.

По време на церемонията по връчването на наградите „Torino Automotive Design Award" (TADA), китайски автомобилни производители, сред които Chery, Geely, Great Wall Motor (GWM) и GAC, получиха награди в различни категории, което подчертава нарастващото присъствие на китайските марки на италианското събитие.

Андреа Леви, президент на Автомобилното изложение в Торино, заяви пред „Синхуа", че все повече хора започват да опознават тези китайски марки, като добави, че китайските автомобили предлагат нови технологични решения и поставят все по-голям акцент върху комфорта, забавлението и безопасността.

Докато китайските автомобилни производители разширяват присъствието си в Европа, Автомобилното изложение в Торино даде представа за това как технологичните иновации, дизайнът и индустриалното сътрудничество все повече сближават китайския и европейския автомобилен сектор.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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