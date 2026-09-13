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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23551833 www.24chasa.bg

КМГ: 26-ото Китайско международно изложение за търговия с услуги приключи успешно

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес следобед бе закрито 26-ото Китайско международно изложение за търговия с услуги (CIFTIS). Тазгодишното изложение се отличи с множество акценти в области като форуми на върха, преговори, презентации и изложби, постигайки плодотворни резултати.

До 12 часа днес близо 420 000 души са посетили основната зона на изложението, което представлява ръст от 36,6 % в сравнение със същия период на миналата година. Това е допринесло за около 810 000 посещения в парка „Шоуган", което е ръст от около 20 % в сравнение със същия период на миналата година.

По време на изложението над 100 предприятия и организации представиха своите постижения, като иновативни технологии, продукти и услуги в редица области бяха представени за първи път в света или за първи път в Китай. На изложението бяха постигнати над 1200 резултата в 7 категории, което допринесе за практическото насърчаване на свързването на ресурсите, обмена и сътрудничеството.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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