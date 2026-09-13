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Въздушна тревога в Литва заради предполагаем дрон

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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Литва обяви жълт код на въздушна тревога заради предполагаемо навлизане на дрон във въздушното пространство на страната. Въоръжените сили и Националният център за управление на кризи изпратиха предупреждение до населението с призив хората да намерят безопасно място и да стоят далеч от подозрителни предмети.

„Потенциално е засечен дрон. Намерете безопасно място. Ако видите подозрителен обект, не се приближавайте и се обадете на 112. Изчакайте допълнителна информация", гласи съобщението, разпространено до гражданите.

Не става ясно откъде е дошъл предполагаемият дрон и дали той действително е навлязъл във въздушното пространство на Литва.

Дрон - снимката е илюстративна

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