Опозицията събра хиляди на митинг в Истанбул

Хиляди хора се стекоха снощи на протестен митинг в квартал Юскюдар в Истанбул, организиран от опозиционната "Нова партия", в знак на протест срещу ареста на кмета Синем Дедеташ от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) и избирането за временен кмет на Зия Гюлтекин от управляващата Партия на справедливостта и развитието, информира вестник „Биргюн", цитиран от БТА.

Митингът под наслов „Волята принадлежи на народа" се състоя на големия площад на Юскюдар, където се стекоха хора със знамена и лозунги и от много други райони на Истанбул.

На протеста лидерът на "Нова партия" Йозгюр Йозел изрази пълна солидарност с намиращите се в затвора кметове на опозицията, начело с отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и вече бившата кметица на Юскюдар Синем Дедеташ.

„Някои хора решават не според волята на народа, а според собствените си желания и интереси; някои решават да контролират урните, да променят решението, взето на урните, чрез различни средства за принуда", заяви Йозгюр Йозел.

Обръщайки се към президента Реджеп Тайип Ердоган, Йозел каза: „На тези, които виждат предстоящите избори като криза и се молят да я преодолеят, казвам: Няма да можете да преодолеете тези избори, докато не преодолеете глада на пенсионерите".

Йозгюр Йозел обвини валията (областния управител) на Истанбул Давут Гюл, че с издадените от него нареждания е допринесъл за манипулиране на процеса по избора на временен кмет на община Юскюдар в полза на управляващата ПСР.

„Първо те оклеветиха Синем Дедеташ. След това спечелихме избора за временен кмет. Но те намериха съд и анулираха изборите в Юскюдар и взеха решение за нови избори, за да сложат на кметския пост човека на ПСР. Истанбулският областен управител всъщност е валия на правителството, който работи за Партията на справедливостта и развитието. Ще дойде денят, в който нещата ще се обърнат и ще им се потърси отговорност", заяви Йозгюр Йозел.

БТА припомня, че до гласуване за нов кмет на Юскюдар се стигна, след като избраната на местните избори през 2024 г. Синем Дедеташ от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) беше арестувана на 31 юли т.г. в рамките на разследване за корупция и нередности при търгове и издаване на разрешителни за строеж. Първоначално за временен кмет бе избрана Сибел Тан Четинкая от НРП, но след това административен съд в Истанбул отмени назначаването ѝ с мотива, че при гласуването са допуснати нередности, и постанови свикване на ново събрание за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Юскюдар. Вторите избори се проведоха на 8 септември, като междувременно четирима общински съветници от НРП преминаха в редиците на ПСР, с което опозицията изгуби мнозинството си в общинския съвет на Юскюдар, и в крайна сметка за временен кмет на общината бе избран Зия Гюлтекин от управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Община Юскюдар е с над половин милион души население и е най-голямата на азиатския бряг на Истанбул. Близо 20 години общината бе управлявана от Партията на справедливостта и развитието. На местните избори през 2024 г. за пръв път за кмет бе избрана Синем Дедеташ от опозиционната Народнорепубликанска партия.

В посланието си на митинга в Юскюдар снощи Йозгюр Йозел каза още, че "Нова партия" ще продължи непрекъснато „съпротивителното движение" до изборите.

Йозел е бивш председател на Народнорепубликанската партия. Той създаде „Нова партия", след като на 21 май съдът анулира 38-ия конгрес на НРП и го отстрани от поста председател, връщайки начело на НРП бившия лидер Кемал Кълчдароглу. Това предизвика напрежение и протести и доведе до разцепването на поддръжниците на НРП на две групи – поддръжници на Йозел и поддръжници на Кълъчдароглу. На 24 юли Йозгюр Йозел напусна НРП с още 90 депутати и подаде молба за учредяване на „Нова партия".