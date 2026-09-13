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500 души са евакуирани заради горски пожар на хърватския остров Брач

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Около 500 души са евакуирани през изминалата нощ от хърватския адриатически остров Брач заради горски пожар, съобщи агенция ХИНА, цитирана от БТА, като се позова на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата.

Спасителната операция е започнала снощи около 22:00 ч. (23:00 ч. българско време) след постъпване на множество сигнали за голям брой хора в западната част на острова, които се опитват да избягат от пожар, застрашаващ района около градчето Милна.

В координираната операция са участвали множество плавателни съдове.

По предварителна оценка на пристанищните власти в Сплит около 200 души, сред които деца, възрастни и уязвими хора, са се намирали в животозастрашаваща ситуация заради пожара.

До 4:00 ч. сутринта (местно време) са били евакуирани общо 500 души.

След евакуацията служителите са продължили да претърсват обхванатия от пожара крайбрежен район на острова със спасителни лодки, оборудвани с прожектори.

Остров Брач се намира в централната част на хърватското крайбрежие на Адриатическо море, непосредствено срещу град Сплит. До острова се стига с ферибот от Сплит, като пътуването е около 45 минути. Площта на острова е около 395 кв. км, което го прави най-големият остров в Далмация и третият по големина в Адриатическо море.

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