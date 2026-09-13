Папа Лъв XIV почете паметта на жертвите от 11 септември

Папа Лъв XIV призова за подновяване на ангажимента към мира, в момент, в който светът си спомня за жертвите на терористичните атаки в САЩ, извършена 11 септември 2001 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Роденият в Чикаго папа направи първите си публични коментари по повод годишнината, като говори на английски език в края на традиционната си неделна обедна молитва от прозореца на кабинета си с изглед към площад "Свети Петър".

"Преди два дни се навършиха 25 години от терористичните атаки от 11 септември в САЩ. Отново отправям молитвите си за онези, които загубиха живота си, и за онези, които продължават да носят раните от този трагичен ден", каза Лъв XIV.

"В момент, когато конфликтите и насилието измъчват толкова много от нашите братя и сестри, приканвам всички да се молят Господ да дари света с мир", добави той.

Говорейки после на италиански, той добави: "Споменът за трагичните събития отпреди 25 години ни подтиква да подновим ангажимента си към мира, преди всичко чрез молитва".

На 11 септември 2001 г. бившият пастор Робърт Превост беше в Рим, където участваше в голямо събрание на своя августински религиозен орден. По това време той беше провинциален настоятел на августинците в Чикаго. Превост беше избран за предстоятел на целия орден на 14 септември, на рождения си ден, длъжност, която заемаше в продължение на два последователни мандата до 2012 г., отбелязва АП.