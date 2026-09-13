Южна Корея и САЩ са пред подписване на споразумение за 350 млрд. долара инвестиции

Южна Корея и САЩ ще продължат преговорите си в началото на тази седмица с цел да уточнят подробностите по предложения от Сеул инвестиционен ангажимент на стойност 350 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Южнокорейският министър на промишлеността Ким Джон-гван съобщи, че вече е договорен таван от 200 млрд. долара за стратегическите инвестиции, които са част от общия пакет. Постигнато е съгласие и за годишен лимит от 20 млрд. долара, като тези параметри няма да бъдат променяни.

По думите на министъра позициите на двете страни по много от въпросите вече са близки, но няколко теми остават нерешени. Предстоящите разговори ще се проведат чрез видеоконферентна връзка.

Ким не уточни кои конкретни проекти могат да бъдат включени в инвестиционния пакет. Според него не е възможно да се обсъждат отделни сделки, преди преговорите да приключат.

Южнокорейският министър посети САЩ миналата седмица, където разговаря с американския министър на търговията Хауърд Лътник и други представители на администрацията за размера и условията на инвестиционния ангажимент.