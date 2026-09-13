Националистите на Фараж получиха 72 млн. паунда, за да спечелят властта в Англия

Рекордното дарение за партията идва от криптомилиардери и се смята за сериозен тест за демокрацията

Британската националистическа партия “Реформирай Обединеното кралство” е получило 72 млн. паунда от двама милиардери, търгуващи с криповалута, за да увеличи шансовете си за спечелване на властта в Обединеното кралство на следващите парламентарни избори.

Рекордното дарение беше направено в рамките на 48 часа и се смята за сериозен тест за демокрацията в страната, тъй като надхвърля 69-те млн. паунда, които всички политически сили са успели да съберат през миналата година. Освен това идва в момент, в който британското правителство се опитва да ограничи парите на партиите, идващи от британци, живеещи в чужбина, особено в криптовалута, за да намали рисковете от чуждестранно финансово влияние и намеса в британската демокрация.

Според предложени законодателни промени те не могат да даряват повече от 100 000 паунда. Таванът беше предложен, след като стана ясно, че точно “Реформирай Обединеното кралство” на Найджъл Фараж е получила 8 млн. паунда от живеещия в Хонконг британски милиардер Бен Дело. Той е съосновател на една от големите криптоплатформи в света и беше осъден за нарушение на Закона за банковата тайна в САЩ, но помилван от американския президент Доналд Тръмп. Милиардерът от години симпатизира на Фараж, след като с антиимигрантската си реторика, носочена основно срещу българите и румънците на Острова, успя да предизвика през 2016 г. референдум за Брекзит, довел до излизането на Великобритания от ЕС. Бизнесменът даже реши да се върне във Великобритания, за да подпомага по-активно усилията му за спечелване на властта в страната.

Дело е осигурил и половината от новото рекордно дарение. Другите 36 млн. паунда са дадени от живеещия в Тайланд криптомилиардер Кристофър Харборн. Той пише в британския “Телеграф”, че “състезателният му дух” го е вдъхновил да изравни дадената сума на Дело и не очаква “нищо лично” в замяна.

Щедростта на милиардерите идва в момент, в който антиимигрантските настроения във Великобритания се засилват. “Гардиън” разкри, че през последните 18 месеца са се появили най-малко 28 формации, които се рекламират като защитници на местното население от набезите на чужденци. “Реформирай Обединеното кралство” обаче е единствената националистическа партия с представителство в британския парламент в момента и с шансове да спечели следващите парламентарни избори през 2029 г. Доверието в нея леко спадна през последните месеци заради предишни съмнителни дарения, по които започна разследване. Последната сериозна финансова инжекция обаче може да ѝ помогне да промени това, като разчита на високоплатени адвокати, консултанти и по-голямо медийно присъствие.