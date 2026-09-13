Дронът, заради който НАТО вдигна изтребител, а Литва затвори летище, се оказа ято птици

Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога поне един изтребител, след като объркали ято птици за дрон, съобщи Националният център за управление на кризи.

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана въздушното пространство на балтийските държави. По това време се е провеждал и вилнюският маратон, но той не е бил прекъснат. След около час тревогата била отменена и летището във Вилнюс подновило работа, след като станало ясно, че заплашителния обект, засечен на радарите, не е бил дрон, а ято с птици, съобщи БТА.

Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.