Борис Джонсън и съветник на Мерц са били в ударения от Русия влак

От лятото насам Москва целенасочено атакува украински гранични пунктове

От лятото насам Русия целенасочено атакува украински гранични пунктове по западната граница. Сега е ударен и пункт на границата с Полша. Според информация, с която разполага "Шпигел", сред засегнатите е и един от най-близките съветници на канцлера Мерц, както и бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън, който се е разминал само с уплаха.

„Ягодин-Дорохуск" е един от най-важните гранични пунктове на Украйна. Всеки ден през тази точка на външната граница на ЕС преминават безброй камиони: по този маршрут в Украйна се внасят големи количества стоки, а значителна част от износа на страната се насочва към Запада.

Руски удар с дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница, съобщи в неделя украинският външен министър Андрий Сибиха. Кадри в социалните мрежи показаха горящи камиони. Според украински медии е била ударена бензиностанция. Към момента няма информация за евентуални жертви или пострадали. Полските въоръжени сили потвърдиха атаката в платформата X.

Целенасочени удари по гранични пунктове

Атаката е продължение на нова руска настъпателна стратегия. От лятото насам Москва многократно предприема целенасочени удари по украински гранични пунктове, водещи на запад. Въпреки че те се намират далеч от самата фронтова линия, се считат за жизненоважни за икономическото оцеляване на Украйна. През последните седмици по този начин бяха атакувани няколко гранични пункта към съседните Молдова и Румъния.

Целта е да се прекъснат жизненоважните логистични маршрути на Киев към запад. Според международното право умишлените нападения срещу гражданска инфраструктура се считат за военни престъпления. Русия отдавна извършва подобни атаки системно – първоначално насочени срещу украински електроцентрали, а в по-ново време – срещу украински складове. От своя страна, през тази година Украйна също започна умишлено да унищожава складове, собственост на руския онлайн търговец Wildberries.

Засегнат е високопоставен германски служител

Според информация, получена от „Шпигел", един от най-близките съветници на канцлера Фридрих Мерц също е засегнат от руски атаки. Гюнтер Заутер, съветник по въпросите на външната политика и сигурността в канцлерството, е пътувал с нощен влак от Киев към Полша в нощта срещу неделя. Около 5 часа сутринта частно наетият влак спира недалеч от полската граница, като се налага евакуация на части от състава заради удари с дронове в граничния район.

Мярката за сигурност беше предприета след инцидент по същата железопътна линия. По-рано същата сутрин, близо до полската граница, редовният влак от Киев за Варшава беше атакуван от дрон. Според железопътния оператор е бил ударен локомотивът на влака, но пострадали хора няма.

В украинската столица Саутер проведе разговори със съветници по сигурността от Обединеното кралство, Франция и Италия, както и с представители на правителството на президента Володимир Зеленски, относно евентуални мирни преговори с Русия. В събота той присъства на международната конференция по сигурността YES, която се проведе в бункера на луксозен хотел.

Освен Саутер, на борда на влака се намираха съветници по сигурността от други европейски правителства, депутати от германския Бундестаг, дипломати и учени. Бившият британски премиер Борис Джонсън също се върна в Полша със специалния влак след конференцията. Всичко се размина само с уплаха: малко след като влакът спря заради тревогата за дрон и кондукторите събудиха пътниците за евакуация, беше даден сигнал за отмяна на опасността, тъй като не бяха засечени други дронове.

На борда на специалния влак беше и Робин Вагенер, депутат от партията на Зелените в Бундестага. Депутатът беше шокиран от атаките. „Тези атаки с дронове представляват безразборен терор срещу украински цивилни граждани и опасна ескалация на войната на Путин", заяви Вагенер пред „Шпигел". Законодателят разглежда нападенията като провокация срещу поддръжниците на Украйна. „Русия става все по-безпощадна и разпалва конфликт непосредствено до границите на Европейския съюз и НАТО; трябва най-после да поставим ясни граници на този терор", призова Вагенер.

„Украинските железници" обвиниха Русия в системни атаки срещу железопътната мрежа. Държавният оператор обяви, че центърът му за мониторинг и целият персонал са в състояние на „висока степен на готовност" заради атаките в цялата страна. Компанията предупреди за възможни евакуации, закъснения на влакове и промени в маршрутите в централния украински регион Днипро.

„Руските варвари са пред портите ви."

Атаката с дронове предизвика тревога от полската страна на границата. В ранните часове на деня в граничния район завиха предупредителни сирени, а полските военновъздушни сили вдигнаха по тревога изтребители. Съществуваха опасения, че някои от дроновете могат да навлязат в полското въздушно пространство.

С кампанията на Русия срещу граничните пунктове войната се приближава още повече до държавите от Европейския съюз (ЕС). „Варварските атаки на Русия срещу украинско-полския граничен пункт „Ягодин" не са просто продължение на нападенията срещу националните ни граници", заяви украинският външен министър Сибиха. Той определи случилото се като „терор на Путин, който чука директно на вратите на ЕС и НАТО". „Руските варвари са пред портите ви, скъпи партньори", добави той.