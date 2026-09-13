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Самолетът на конгресмен аварийно приводнен в езеро, той се спасил с плуване

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Конгресменът Том Тифани СНИМКА: tomtiffany.com

Самолетът на американски конгресмен се е повредил по време на полет и се е наложило аварийно преводняване в езеро, а политикът избягал с плуване.

Става въпрос за републиканеца от Уисконсин Том Тифани, който преживял инцидента снощи, пишат Асошиейтед прес и БТА. Връщал се от вечеря за Деня на Линкълн в окръг Ла Крос, когато едномоторният му самолет започнал да губи мощност при приближаването към летището в Уосау. Пилотът предприел аварийно приводняване в езерото Уосау. И двамата се озовали във водата и успели да се спасят с плуване.

"След кацането се обадихме на спешния телефон 911. Когато самолетът започна да потъва излязохме от него и доплувахме до плитък участък, където изчакахме, докато спасителите ни взеха с лодка", написа конгресменът в Екс.

Спасителите са откарали Тифани в близка болница. Той е кандидат за губернатор на републиканците в Уисконсин и има подкрепата на президента Доналд Тръмп. Самолетът, с който пътувал, е четириместна едноморна "Бонанза".

Конгресменът Том Тифани СНИМКА: tomtiffany.com

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