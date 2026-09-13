Гърция се прощава с Йоргос Мазонакис, поклонението започва днес

Гърция се подготвя да изпрати в последния му път Йоргос Мазонакис, докато разследването на обстоятелствата около внезапната му смърт продължава да разкрива нови и противоречиви данни.

Тленните останки на обичания изпълнител ще бъдат изложени за поклонение от 19,30 часа в неделя, 13 септември, в храма „Света Троица" в Никея – църквата, към която певецът е бил особено привързан. Поклонението ще продължи до ранните часове на понеделник, за да могат близки, приятели и почитатели да си вземат последно сбогом с него.

Погребението ще се състои в понеделник, 14 септември, в Третото гробище на Атина и ще бъде само в присъствието на най-близките му роднини. Семейството призовава вместо венци желаещите да направят дарение на хуманитарната организация Humanity Greece. Информацията беше разпространена чрез официално съобщение на близките и потвърдена от няколко гръцки медии, сред които MEGA и CNN Greece.