Полша: Руските удари по границата ни са ескалация

Като ескалация определи руските удари по границата на Полша и Украйна полският министър на външните работи. При тях почти беше ударен влак по маршрута Киев–Варшава, в който са пътували съветник на германския канцлер Мерц и бившият премиер на Великобритания Борис Дожнсън, пишат Франс прес и БТА.

"Това е ескалация, това е ново голямо изпитание за Украйна и за евентуалните бъдещи жертви на руската агресия и означава, че трябва да удвоим усилията си, за да подкрепим жертвите на агресията", заяви министър Радослав Шикорски по време на пресконференция в украинската столица.

Министър-председателят на Полша Доналд Туск предупреди за засилване на руските атаки в Украйна през следващите седмици, като тази "ескалация" може да засегне страната му.

"Следващите седмици и месеци ще бъдат период на много интензивни действия от руска страна", заяви премиерът. Полша "не може да изключи варианта, в който тази ескалация би засегнала" и нейната територия, добави Туск, който председателстваше извънредно кризисно заседание след руски атаки с дронове в Украйна в райони на границата с Полша.

Русия заяви, че е поразила "железопътна инфраструктура" в Западна Украйна, използвана за "транспортиране на военни товари" от Европа за Украйна.