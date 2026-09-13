Турция обвини Израел, че иска да дестабилизира Сирия

Турция обвини Израел, че опитва да дестабилизира Сирия. Направи го турският външен министър Хакан Фидан, който днес е на посещение в Дамаск. Сирийският му колега Асад Хасан аш Шибани пък заяви, че страната му остава привърженик на дипломатическо решение, пишат Франс прес и БТА.

Изявленията на турския министър идват близо месец след израелските удари срещу военновъздушната база "Абу Духур" в северозападната част на Сирия, която беше изведена от строя. Израел се аргументира с опити на Турция да се настани там, но Анкара отрече всякакво военно присъствие.

"В момент, когато Сирия носи толкова много надежда за региона и света, ето че един международен играч се стреми да дестабилизира страната. Вие знаете името на този играч - Израел", заяви Фидан по време на съвместна пресконференция със сирийския си колега.

"Политиката, провеждана от Израел, е най-сериозната пречка пред този положителен курс", добави турският министър, като илюстрира думите си, припомняйки "атаката срещу военновъздушната база "Абу Духур".

"Сирия има суверенното право да гарантира сигурността на собствената си територия", добави Фидан.

Израел нанесе стотици удари срещу Сирия от свалянето на президента Башар Асад през декември 2024 г. от коалиция от ислямистки групировки, като целите бяха предимно военни инфраструктурни обекти. Освен това Израел разположи войски в буферната зона, поставена под наблюдението на ООН, в покрайнините на част от Голанските възвишения, които окупира през 1967 г. и анексира през 1981 г. Според Аш Шибани атаката срещу базата "Абу Духур" е "послание за саботиране на процеса на изграждане на сирийската държава".

"Тази атака няма никакво легитимно или законно оправдание и със сигурност няма никакво влияние върху сирийско-турските отношения, които в момента са оптимални", увери той.

В сряда Сирия изрази възмущение от присъствието на нейна територия на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който дойде да се срещне с израелските войници, разположени на сирийския склон на планината Хермон, в близост до общата граница. Този ход беше възприет от Дамаск като "провокация" и "грубо нарушение" на суверенитета на страната. Въпреки това Аш Шибани се срещна на 23 август в Йордания с директора на "Мосад", за да разреди напрежението.

Сирийският първи дипломат отново потвърди днес "постоянното и категорично" искане на страната за изтегляне на израелските сили и за избор на дипломатическия път "с пълно осъзнаване на цената на войните".

Турция, чиито отношения с Израел са изострени от началото на войната в Газа през октомври 2023 г., е ключов съюзник на новите сирийски власти. Двете страни заявяват, че искат да си сътрудничат в областта на енергетиката и търговията и се стремят към "всеобхватен стратегически" договор.

Турският външен министър обяви предстоящо посещение на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган в Сирия, за което все още не е определена конкретна дата.