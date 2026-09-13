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Хиляди се сбогуват с Мазонакис, пеят в един глас песните му и плачат (Видео, снимки)

Радко Паунов

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Събралите се хвърлят цветя по катафалката, която вози тялото на Мазонакис в храма "Света Троица" в Никея.
  • Цяла нощ ще има бдение пред тленните му останки в Никея, утре е погребението
  • Много изпращания на знакови личности и артисти съм видяла в Гърция, но такова нещо не помня, смаяна е сънародничката ни Мария Михайлова

Хиляди скандират "Безсмъртен", пеят песните му и се сбогуват с гръцкия певец Йоргос Мазонакис. Поклонението започна тази вечер в 19,30 часа, а бдението ще продължи до утре сутринта.

Певецът почина на 9 септември внезапно на 54 години в частна клиника в Атина за стволови клетки. След като разследващите освободиха тялото му днес, тази вечер то беше докарано в Никея, откъдето е той, за да бъде изложено в храма, съобщават гръцки медии. 

Районът около църквата и прилежащите улици са изпълнени с хиляди хора. Преди това десетки автобуси пристигнаха с почитатели на певеца в Никея. Върволицата от превозни средства надминаваше огромна композиция.

Приятели, фенове и познати на Мазонакис пеят заедно „Ти си моята последна грешка" и „Кратки часове", докато се сбогуват с любимия си изпълнител, докато движението по улиците около църквата е затруднено. Мнозина не крият сълзите си.

В един глас всички изпълняват с емоция и друг голям хит „Искам да се върна към старите времена". Между песните се чуват скандирания „Безсмъртен".

Хиляди се сбогуват с Мазонакис и пеят песните му като в хор. Снимки: ФБ
Хиляди се сбогуват с Мазонакис и пеят песните му като в хор. Снимки: ФБ

Хиляди чакат търпеливо в църквата „Света Троица" в Никея, за да се сбогуват с певеца. Върволицата е безконечна. А с напредването на вечерта пеенето на феновете става още по–силно.

Публичното бдение ще продължи цяла нощ. През последните дни всички знакови гръцки изпълнители почетоха Мазонакис. Съболезнования и дълбока скръб от загубата изказаха Йоргос Даларас, Анна Виси, Константинос Аргирос, а снощи на юбилейния си концерт в Солун пред 300 хиляди Антонис Ремос изпълни заедно с публиката хитове на починалия изпълнител.

"Повече от 30 години живея в Гърция, много погребения на знакови личности и артисти съм видяла, но такова изпращане като на Мазонакис не помня", каза пред "24 часа" сънародничката ни Мария Михайлова.

Събралите се хвърлят цветя по катафалката, която вози тялото на Мазонакис в храма "Света Троица" в Никея.
Хиляди се сбогуват с Мазонакис и пеят песните му като в хор. Снимки: ФБ

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