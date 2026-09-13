Екзитпол в Швеция: Левицата е напът да спечели изборите – удар за крайната десница

Бившият министър-председател от левоцентристкото пространство Магдалена Андершон е на път да си върне властта в Швеция, тъй като данните от екзитполовете показват, че десният съюз – включващ и крайната десница – не успява да постигне необходимия резултат., съобщава "Политико"

Андершон, лидер на Социалдемократическата партия, прекара голяма част от предизборната кампания в предупреждения към избирателите да не поверяват министерски постове на партия, която тя определи като „екстремистка" и с „неонацистки" корени – антиимигрантската партия „Шведски демократи".

Ако данните от проучването се потвърдят, това би означавало отхвърляне на действащия министър-председател Улф Кристершон. Лидерът на консервативната Умерена коалиционна партия беше решил да си сътрудничи тясно с партия „Шведски демократи" и обеща да им предостави министерски постове за първи път, ако спечели изборите.

Според шведската обществена телевизия SVT левият блок на Андершон е напът да спечели 51,3% от гласовете (избирателната система на Швеция се основава на принципа на пропорционалното представителство). Прогнозите сочат, че десният съюз на Кристершон ще получи 46,8%.

В миналото данните от екзитполовете невинаги са били точни, но картината би трябвало да се изясни по-късно в неделя вечер, когато се очаква медиите да обявят актуализирани прогнози, след като резултатите бъдат оповестени от критичен брой избирателни райони. Независимо кой ще победи, на партийните лидери ще са им необходими седмици, за да финализират ново коалиционно споразумение.

„Изборите в Швеция винаги са оспорвани", заяви Андершон пред POLITICO по-рано в неделя, докато обикаляше предградията на Стокхолм с тъмночервения си предизборен автобус. „По време на обиколките ми из Швеция много от хората, с които разговарях, споделиха, че виждат неща, свършени от правителството, които одобряват, но има и много неща, които не им харесват. А мнозина ми казват, че вече им е дошло до гуша."

С оглед на перспективата крайната десница за първи път да влезе в управлението, този вот бележи повратна точка за Швеция – събитие, което ще се следи внимателно в останалата част на Европа, където други популистки националистически партии набират сила.

Дори Андершон признава, че евентуална победа на левия ѝ блок няма да прати партията „Шведски демократи" в историята, особено ако крайният резултат е с малка разлика.

„Омразата, която те разпространяваха по време на тези избори – ами ако станат министри и използват министерските си постове, за да насаждат омраза? Е, ще видим дали шведският народ ще се изкуши от това", каза тя.