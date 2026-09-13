Канада иска в ЕС на фона на напрежението със САЩ

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Канадският министър-председател Марк Карни проучва възможностите за по-тесни връзки с Европейския съюз, включително придобиване на статут на „асоцииран член" на блока, съобщи „Уолстрийт джърнъл".

Към момента такъв статут не съществува, но ЕС би могъл да прояви готовност за създаване на специални договорености за членство, пише вестникът, позовавайки се на неназовани представители на ЕС и Канада. Европейската комисия не отговори запитване на медията за коментар.

Информацията се появява преди речта, която Карни трябва да изнесе в четвъртък пред Европейския парламент в Страсбург и в която се очаква да представи визията си за отношенията между Канада и ЕС в условията на сложна геополитическа обстановка.

Отава е въвлечена в историческа търговска война със САЩ, като са въведени високи мита и липсват каквито и да е признаци за деескалация.

Според доклада ЕС и Канада целят да засилят търговските връзки по отношение на стоки, услуги и работна сила, особено в сфери като енергетиката, изкуствения интелект, отбраната и критично важните суровини.

Съобщава се също, че двете страни обсъждат мащабни съвместни проекти, включващи подводни кабели, центрове за данни, облачна инфраструктура и сателитни мрежи. Канада също така има желание да увеличи износа на енергия за Европа, отбелязва „Уолстрийт джърнъл" (WSJ).

Въпреки това, получаването на какъвто и да е статут на „асоцииран член" може да се окаже трудно. ЕС прилага строги правила по отношение на членството и следва продължителен процес за промяна на съществуващите си договорености.

Въпреки това въздействието на президентството на Тръмп – белязано от мита и заплахи от двете страни на Атлантика – би могло да насърчи по-гъвкав подход.

По-рано тази година германският канцлер Фридрих Мерц очерта своята визия за статут на „асоцииран член" – първоначално предвиден за Украйна, но потенциално приложим и за Канада. Този модел би задълбочил връзките с ЕС, без да изисква пълноправно членство.

Съвместно посещение на Макрон и Карни

Френският президент Еманюел Макрон и канадският министър-председател Марк Карни ще посетят френската територия Сен Пиер и Микелон през следващата седмица – разположена на около 20 км от атлантическото крайбрежие на Канада – в знак на подкрепа за близките си отношения на фона на напрежението с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха от Париж в неделя.

В понеделник Тръмп публикува в профила си в социалната мрежа Truth Social изображение, показващо карта на Северна Америка, върху която американският флаг е поставен над няколко френски отвъдморски територии, включително Сен Пиер и Микелон, както и Гваделупа и Мартиника. Картата обхващаше също Исландия, Гренландия, Мексико, Канада, голяма част от Централна Америка и Карибите.

Посещението ще подчертае споделените ценности на Франция и Канада, включително „свободата, демокрацията, върховенството на закона и зачитането на суверенитета на нациите", заявиха от Елисейския дворец.

„В свят, белязан от завръщането на политиката на силата, геополитическото напрежение и новите форми на зависимост, Франция и Канада споделят обща амбиция" – да укрепят способността си да действат независимо, се посочва още в съобщението.

Това ще бъде първото посещение на канадски министър-председател на архипелага, отбелязаха от френското президентство. Последният френски президент, посетил мястото, е бил Франсоа Оланд през 2014 г.