Израел и Ливан ще обсъждат мир помежду си в Рим през октомври

Представители на Израел и Ливан ще се срещнат в Рим идния месец, за да обсъдят споразумение за сигурност с посредничеството на САЩ. Информацията е от официален представител на американския Държавен департамент, който е говорил пред "Ройтерс", пише БТА.

Едно методично изпълнение на споразумението "остава единственият реалистичен способ за възстановяване на суверенитета на Ливан и за сигурността на Израел", заяви официалният представител. Преди това посланиците на Ливан и Израел в САЩ ще се срещнат във Вашингтон следващата седмица.

Седмият кръг от преговорите в италианската столица приключи миналия месец без пробив по ключови териториални въпроси. Ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел възобновиха военните действия на 2 март на фона на широкия регионален конфликт.

Израелската армия окупира ливанска територия в протежение на около 10 километра, определяйки я като "буферна зона". Израелски представители твърдят, че зоната е необходима за защита на населените места в Северен Израел от атаки, извършвани от „Хизбула". По данни на ливанското здравно министерство над 4300 души са загинали при израелски удари в Ливан от март насам.