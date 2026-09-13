Зеленски санкционира бившия си прессекретар заради руска пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия си прессекретар Юлия Мендел, обвинявайки нея и още девет души в разпространение на руска пропаганда и в подкрепа на агресивната политика на Русия спрямо Украйна, пишат Ройтерс и БТА.

Мендел бе първият прессекретар на Зеленски и работеше с него от вспътването му в длъжност от 2019 до 2021 г. - преди пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Тя реагира с публикация във фейсбук, в която пише, че налагането на санкции на украински граждани е противоконституционно, но не коментира конкретните обвинения.

Бившата говорителка на украинския президент е давала интервюта, в които критикува действията на Зеленски от миналата година насам, когато много хора от най-близкото му обкръжение се оказаха замесени в корупционни скандали.

Санкциите срещу Мендел, обявени от държавния глава с указ, ще бъдат в сила за срок от 10 години и включват замразяване на авоари и търговски ограничения. Това е необичайна мярка спрямо бивш служител на президентството, макар че по подобен начин се е действало срещу политически фигури.

Миналата година Украйна наложи санкции на бившия президент и опозиционер Петро Порошенко, включващи замразяване на активи и забрана за изнасяне на капитали от страната, от съображения, свързани с "националната сигурност".

С днешния указ на Зеленски "се налагат ограничения на 10 руски и украински граждани, които разпространяват дезинформация и руска пропаганда и подкрепят агресивната политика на Русия спрямо Украйна". Юлия Мендел е сред санкционираните лица, се отбелязва в изявлението на президентството на Украйна.