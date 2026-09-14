Около 25 са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна край гръцкия остров Гавдос

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Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна южно от гръцкия остров Гавдос, съобщи бреговата охрана на страната, цитирана от Ройтерс.

Петдесет и един чуждестранни граждани са били спасени от намиращи се в района плавателни съдове. Един човек е бил намерен в безсъзнание.

Според оцелели на борда на потъналата вчера лодка е имало общо 77 души.

Спасителната операция, в която участва и граничната агенция на Европейския съюз "Фронтекс", продължава.

Гавдос е най-южният гръцки остров, като нос Трипити е най-южната точка на Европа.