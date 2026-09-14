Мерц спечели местните избори в Долна Саксония

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Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени вчера в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване екзитпол, предаде ДПА.

Добрата новина за Мерц дойде само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт, на които крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) постигна исторически успех.

Според проучването, направено от института "Инфратест димап" и огласено от обществената телевизия Ен Де Ер, ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), с 24,5%.

АзГ е трета. Нейният резултат от 16,5% обаче е значително по-висок от този на предишните избори за органи на местната власт в провинцията - през 2021 г., когато антиимигрантската партия получи само 4,6% от гласовете, отбелязва ДПА.

Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. Сигурно е, че ще има втори тур в регионалната столица Хановер между сегашния кмет от Зелените Белит Онай и неговия съперник от ГСДП Аксел фон дер Ое.

Следващата неделя - 20 септември, предстоят избори за регионални парламенти в две източни германски провинции - Берлин и Мекленбург - Предна Померания. Проучванията на общественото мнение отреждат слаби резултати на ХДС. Положението изглежда особено тревожно в Мекленбург - Предна Померания, където подкрепата за партията се срина до 7%, отбелязва ДПА.