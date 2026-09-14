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129 остават в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия

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Знамето на Индонезия СНИМКА: Pixabay

Сто двадесет и девет души остават в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия, предаде Франс прес, като се позова на спасителните служби.

Корабът, изпълнявал курс между островите Ява и Борнео, потъна вчера при лоши метеорологични условия.

До момента е потвърдена смъртта на шестима души. Сто и осем човека бяха спасени.

Инциденти с кораби стават често в Индонезия - архипелаг от над 17 000 острова, където морският транспорт има важно значение. Основни причини за това са ниските стандарти за безопасност и непредсказуемите метеорологични условия, отбелязва АФП.

Знамето на Индонезия СНИМКА: Pixabay

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