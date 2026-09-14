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Русия тази нощ свалила 399 украински дрона

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Кремъл. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 399 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 13 септември до 08:00 часа московско време на 14 септември) дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 399 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска и Смоленска област, (. . .), както и над Краснодарския край и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Кремъл.

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