Бивш шеф на ЦРУ бил на гарата, когато руски дрон удари влак в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс се е намирал на украинска гара в момента, в който руски дрон е ударил пътнически влак в неделя. Атаката е станала броени минути след като през района е преминал дипломатически влак с бившия британски премиер Борис Джонсън и други високопоставени европейски представители, съобщава CNN.

Ударът е извършен на гара Ягодин, само на около 2 км от полската граница. Украинските железници заявиха, че е „доста вероятно" дронът умишлено да е бил насочен към влака с представители на европейските служби и бивши лидери.

Дипломатическият влак е пътувал от Киев към Полша. Заради „постоянната заплаха от руски удари" той е потеглил по-рано от Ягодин и вече е бил преминал в Полша, когато е последвала атаката.

Петреъс обаче е пътувал с друг влак. Той все още е бил на гарата, когато руският дрон е ударил.

Кадри от мястото показват как пътници панически напускат влак след удара. Бившият шведски премиер Карл Билд също е бил във влак в района.

„Това не беше нашият влак, а този, който мина само няколко минути след нас край полския граничен пункт", написа Билд в X, като публикува видео от атаката.

От Киев директно обвиниха Москва, че ударът показва колко близо вече е руската заплаха до територията на ЕС и НАТО.

„Това е терорът на Путин, който „чука" директно на вратите на ЕС и НАТО", заяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

Русия отрича да е атакувала целенасочено пътнически влак. Министерството на отбраната в Москва заяви, че руските сили са нанесли удари по „обекти на железопътната инфраструктура в западната част на Украйна, използвани за превоз на военни товари от европейски държави".

Борис Джонсън остро осъди атаката.

„Не знам каква изкривена логика е накарала Путин да взриви неподвижен украински локомотив", написа бившият британски премиер в X. По думите му това е поредната „безразборна и безсмислена атака", на която украинците са подлагани всеки ден – включително срещу гражданската железопътна инфраструктура.

Атаката край Ягодин идва на фона на засилващи се руски удари в близост до полската граница.

Районът е от ключово значение, тъй като през него преминава голяма част от западната военна и хуманитарна помощ за Украйна.

По-рано в неделя руски дронове са атакували и бензиностанция в граничния град. Ударът временно е затворил граничния пункт.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който беше в Киев, предупреди, че случващото се вече е проблем не само за Украйна.

„Това е ескалация. Това е поредното сериозно предизвикателство за Украйна, но и за потенциалните бъдещи жертви на руската агресия", заяви той.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг също предупреди за опасността.

„Безразсъдните и опасни атаки срещу гражданска инфраструктура толкова близо до Полша подчертават по-широката заплаха за сигурността, която Русия представлява", каза той.

Петреъс и европейските представители са били в Киев за международната конференция по сигурността „Ялтенска европейска стратегия" (YES).

Случаят идва по-малко от седмица след друг тревожен инцидент – руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски се готвеше да излети от летище в столицата Кишинев. Молдова не е член на НАТО, но е дългогодишен партньор на алианса.