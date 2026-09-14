При засилени мерки за сигурност в Турция започва новата учебна година

Днес в Турция започва новата учебна година и прага на класните стаи ще прекрачат 17 милиона ученици и 1,2 милиона учители, съобщават турските медии.

Мерките за сигурност във и около училищата ще бъдат засилени, за да се гарантира безопасна среда за учениците. В училищата във всички 81 провинции ще бъдат разпределени 31 000 служители, които ще се грижат за безопасността, заяви министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, цитиран от ТРТ Хабер.

По думите му са закупени 2804 ръчни металотърсача, които ще бъдат използвани в някои от учебните заведения. Училищата се оценяват според нивата им на риск, а служителите за поддържане на училищния ред, служителите по координация на безопасното образование и патрулните екипи се назначават според нуждите на конкретното учебно заведение, допълни министърът.

В Истанбул първият училищен звънец ще бие за 2,8 милиона ученици и 161 000 учители.

Валийството на Истанбул съобщи, че в рамките на програмата за засилени мерките за сигурност 1483 екипa с 2 500 полицейски служители ще се грижат за сигурността около училищата. 229 "училищни полицаи" от отдела за закрила на детето ще бъдат назначени в 239 училища, а 470 "служители за координация на безопасното образование" ще бъдат назначени в 470 училища. 578 екипа ще бъдат разположени в училищата по време на влизане и излизане.

Създадени са и мобилни училищни екипи за реакция при проблеми със сигурността, които могат да възникнат в и около училищата във всичките 30 общини на мегаполиса.

Мерките ще бъдат прилагани през цялата учебна година,.

Общественият транспорт в Истанбул ще превозва безплатно учениците и учителите в първия учебен ден. За да се облекчи трафикът, в който ще се включат допълнително около 19 000 училищни буса, занятията ще започнат в 10 часа.

Министерството на образованието обяви нови разпоредби за учебната 2026-2027 година. Първата седмица се предвижда да бъде посветена на събитията и палестинците в Газа, пише проправителственият вестник „Йени ъшък".

През тази учебна година ще продължи прилагането на забраната за използването на мобилни телефони, въведена преди няколко години. Ограничението важи и за учителите, които нямат право да използват мобилни телефони по време на учебните часове.

Родителските срещи ще се насрочват и провеждат само чрез „Системата за училищни срещи" в цялата страна и с разрешение на валийствата. Непланирани посещения и влизане в училището на лица, които не са родител или настойник на ученика, няма да бъдат разрешени.

За учениците са подготвени общо 283 354 674 броя учебници, включително 10 за предучилищна възраст, 420 за начално образование, 340 за средно образование, 210 за специално образование и 1045 за професионално образование, информира турската държавна телевизия ТРТХабер.

За да се осигури еднаквост на практиката в цялата страна, да се осигурят ефективни ресурси за учителите и да се засили взаимодействието между училището, семейството и детето за първи път е подготвен наръчник „Първите стъпки на моето дете в училище" за деца в предучилищна възраст и ученици от първи клас. За учениците от началната и средната степен са подготвени материали, свързани с турскоговорещите държави, озаглавени „Тюркски световен културен атлас: Пътешествието на Билге и Хакан отвъд времето".

Междинната ваканция ще бъде в периода 16-20 ноември, а зимната ваканция 25 януари-5 февруари 2027 година