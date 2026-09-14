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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23555572 www.24chasa.bg

Украйна неутрализирала тази нощ 85 руски дрона

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Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 85 от общо 108 дрона, с които руските сили са атакували Украйна през нощта, предаде Укринформ, като се позова на публикация на украинските ВВС в „Телеграм".

Въздушната атака е отблъсната от украинската авиация, от зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба, частите за работа с безпилотни системи и мобилните огневи групи на Въоръжените сили на Украйна.

Регистрирани са попадения на седем места.

Атаката продължава, а противникови дронове все още се намират във въздушното пространство на Украйна.

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