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Летище „Истанбул“ ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Международното летище „Истанбул" ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември със специална церемония, в която ще се включи и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, цитиран от ТРТ Хабер.

По думите на Уралоглу новото съоръжение ще бъде четвъртата основна писта на летището и първата ориентирана в направление изток-запад, а не север-юг. Тя ще е с дължина 2820 метра и ширина 45 метра.

„Ще съкратим времето за рулиране и времето за полети, особено по вътрешните полети и маршрутите, движещи се от изток на запад. По този начин ще спестим гориво и време. Новата писта ще допринесе и за по-ефективни операции при различни метеорологични условия", каза още Уралоглу.

Международното летище „Истанбул" оперира с над 100 компании от целия свят, като поддържа въздушни връзки до близо 350 дестинации. По официални данни през първите осем месеца на годината то е обслужило общо 56,6 милиона пътници от 52 468 полета, като същевременно е отчело 365 487 движения на въздухоплавателни средства.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

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