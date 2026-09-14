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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23555732 www.24chasa.bg

Полски военен: Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна

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Русия може би се опитва да прекъсне доставките на западни оръжия с ударите си по Западна Украйна в близост до границата с Полша, заяви по време на интервю за националното радио бившият началник на Генералния щаб на Полските въоръжени сили Мечислав Ченюх, цитиран от Укринформ.

Според него руските атаки, извършвани все по-близо до полската граница, вероятно целят да нарушат логистичните маршрути, по които в Украйна пристига военна помощ от съюзниците.

„Коридорът за доставки от Полша и Румъния в момента е под прицела на руската армия. Целта е да се затрудни доставката на оръжие от съюзниците. Наближава зима, така че прекъсването на маршрутите за доставки ще бъде от голямо значение. Трябва да се подготвим за ескалация", заяви Ченюх.

Вчера руски дрон атакува локомотив на пътнически влак на два километра от полската граница.

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