Украйна: Русия се е целела във влака с Борис Джонсън

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Руски дрон може да е бил насочен към влака с бившия британски премиер Борис Джонсън и бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс, но е ударил локомотив край границата с Полша. Дипломатическият влак е преминал през района само минути преди атаката, съобщиха украинските железници, цитирани от "Гардиън".

Сред пътуващите са били още бившият шведски премиер Карл Билд, съветници по сигурността от няколко европейски правителства, германски депутати, дипломати и учени.

Според информация на „Шпигел" сред засегнатите от руските атаки е бил и един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц – Гюнтер Заутер, съветник по въпросите на външната политика и сигурността в канцлерството.

Саутер е пътувал с нощен влак от Киев към Полша в нощта срещу неделя. Около 5 часа сутринта частно наетият влак е спрял недалеч от полската граница, като заради удари с дронове в граничния район се е наложило част от пътниците да бъдат евакуирани.

Мярката за сигурност е предприета след инцидент по същата железопътна линия. По-рано същата сутрин, близо до полската граница, редовният влак от Киев за Варшава е бил атакуван от дрон. Според железопътния оператор е бил ударен локомотивът на влака, но няма пострадали хора.

Саутер е провел в Киев разговори със съветници по сигурността от Великобритания, Франция и Италия, както и с представители на правителството на президента Володимир Зеленски, за евентуални мирни преговори с Русия. В събота той е присъствал на международната конференция по сигурността YES, която се проведе в бункера на луксозен хотел.

Освен Саутер, на борда на специалния влак са били съветници по сигурността от други европейски правителства, депутати от германския Бундестаг, дипломати и учени. Бившият британски премиер Борис Джонсън също се е върнал в Полша със специалния влак след конференцията.

Всичко се е разминало само с уплаха. Малко след като влакът е спрял заради тревогата за дрон и кондукторите са събудили пътниците за евакуация, е бил даден сигнал за отмяна на опасността, тъй като не са били засечени други дронове.

На борда на специалния влак е бил и Робин Вагенер, депутат от партията на Зелените в Бундестага. Той е бил шокиран от атаките.

„Тези атаки с дронове представляват безразборен терор срещу украински цивилни граждани и опасна ескалация на войната на Путин", заявил Вагенер пред „Шпигел".

Законодателят разглежда нападенията като провокация срещу поддръжниците на Украйна.

„Русия става все по-безпощадна и разпалва конфликт непосредствено до границите на Европейския съюз и НАТО; трябва най-после да поставим ясни граници на този терор", призовал Вагенер.

Украинските железници заявиха, че руският удар може да е бил насочен именно към дипломатическия влак.

„Напълно възможно е мишена на този руски дрон да е бил и дипломатическият влак, който е отпътувал от гарата по-рано от планираното като част от актуализирането в реално време на разписанията на влаковете заради постоянната заплаха от руски удари", заявиха от държавния железопътен оператор.

Дипломатическият влак е пътувал от Киев към Полша. Заради „постоянната заплаха от руски удари" той е потеглил по-рано от Ягодин и вече е бил преминал в Полша, когато е последвала атаката.

Дейвид Петреъс обаче е пътувал с друг влак. Той все още е бил на гарата, когато руският дрон е ударил.

Бившият директор на ЦРУ се е намирал на украинска гара в момента, в който руски дрон е ударил пътнически влак в неделя. Атаката е станала броени минути след като през района е преминал дипломатическият влак с Борис Джонсън и други високопоставени европейски представители.

Ударът е извършен на гара Ягодин, само на около 2 км от полската граница. Украинските железници заявиха, че е „доста вероятно" дронът умишлено да е бил насочен към влака с представители на европейските служби и бивши лидери.

Кадри от мястото показват как пътници панически напускат влак след удара. Бившият шведски премиер Карл Билд също е бил във влак в района.

„Това не беше нашият влак, а този, който мина само няколко минути след нас край полския граничен пункт", написа Билд в X, като публикува видео от атаката.

Борис Джонсън също реагира на нападението.

„Не знам каква изкривена логика е накарала Путин да взриви неподвижен украински локомотив", написа бившият британски премиер в X.

По думите му това е поредната „безразборна и безсмислена атака", на която украинците са подлагани всеки ден – включително срещу гражданската железопътна инфраструктура.

Русия отрича да е атакувала целенасочено пътнически влак. Министерството на отбраната в Москва заяви, че руските сили са нанесли удари по „обекти на железопътната инфраструктура в западната част на Украйна, използвани за превоз на военни товари от европейски държави".

Атаката идва на фона на нова руска стратегия за удари по западните райони на Украйна. От лятото насам Москва многократно предприема атаки по гранични пунктове и логистична инфраструктура, водещи към ЕС.

„Ягодин-Дорохуск" е един от най-важните гранични пунктове на Украйна. Всеки ден през тази точка на външната граница на ЕС преминават безброй камиони. По този маршрут в Украйна се внасят големи количества стоки, а значителна част от износа на страната се насочва към Запада.

Руски удар с дрон е поразил и самия граничен район, съобщи в неделя украинският външен министър Андрий Сибиха. Кадри в социалните мрежи показаха горящи камиони. Според украински медии е била ударена бензиностанция. Към момента няма информация за евентуални жертви или пострадали. Полските въоръжени сили потвърдиха атаката в платформата X.

През последните седмици подобни удари бяха извършени и срещу други гранични пунктове към съседните Молдова и Румъния.

Според Киев целта е да бъдат прекъснати жизненоважните логистични маршрути на Украйна към Запада. Граничните пунктове се намират далеч от фронтовата линия, но са от ключово значение за икономическото оцеляване на страната и за доставките от Европа.

Според международното право умишлените нападения срещу гражданска инфраструктура се считат за военни престъпления. Русия отдавна извършва подобни атаки системно – първоначално насочени срещу украински електроцентрали, а в по-ново време и срещу украински складове.

От своя страна, през тази година Украйна също започна умишлено да унищожава складове, собственост на руския онлайн търговец Wildberries.

„Украинските железници" обвиниха Русия в системни атаки срещу железопътната мрежа. Държавният оператор обяви, че центърът му за мониторинг и целият персонал са в състояние на „висока степен на готовност" заради атаките в цялата страна.

Компанията предупреди за възможни евакуации, закъснения на влакове и промени в маршрутите в централния украински регион Днипро.

Атаката край Ягодин предизвика тревога и от полската страна на границата. В ранните часове на деня в граничния район са завили предупредителни сирени, а полските военновъздушни сили са вдигнали по тревога изтребители. Имало е опасения, че някои от дроновете могат да навлязат в полското въздушно пространство.

С кампанията си срещу граничните пунктове Русия доближава войната още повече до държавите от Европейския съюз и НАТО.

„Варварските атаки на Русия срещу украинско-полския граничен пункт „Ягодин" не са просто продължение на нападенията срещу националните ни граници", заяви украинският външен министър Сибиха.

Той определи случилото се като „терор на Путин, който чука директно на вратите на ЕС и НАТО".

„Руските варвари са пред портите ви, скъпи партньори", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че украинците се борят всеки ден, за да не се разпространят руските удари по-нататък в Европа.

„Украинците се борят всеки ден, за да предотвратят разпространяването на тези удари по-нататък в Европа, давайки живота си и предотвратявайки разширяването на агресията", написа Зеленски в Telegram.

Полският премиер Доналд Туск предупреди в неделя, че засилващите се руски атаки в Украйна през следващите седмици могат да засегнат и Полша. Той председателства извънредно заседание след руските атаки с дронове близо до границата.

„Следващите седмици и месеци ще бъдат период на много интензивни действия от руска страна", заяви Туск.

Той добави, че Полша „не може да изключи възможността тази ескалация да засегне и нейната територия".

По думите му Полша е била предупредена от собствените си служби за сигурност, както и от разузнавателните агенции на съюзнически държави, че подобна атака е вероятна.

„Знаехме, че руският план ще включва опит да наруши работата, да парализира и може би дори да унищожи украинските гранични пунктове", каза Туск.

Полският външен министър Радослав Сикорски, който тази седмица посети Киев, също реагира след атаката.

„Путин ескалира", написа той в X.

Полският вътрешен министър Марчин Кервински заяви: „Отнасяме се към тези събития с най-голяма сериозност. Ситуацията се следи непрекъснато. Русия е врагът на свободния свят."

Атаката край Ягодин е част от по-широкото засилване на ударите срещу критична инфраструктура в Украйна и Русия. Двете страни все по-често използват далекобойни дронове и ракети, за да нанасят удари дълбоко зад фронтовата линия.

Това означава, че войната вече достига райони, които доскоро се смятаха за сравнително сигурни, включително непосредствено до границите на ЕС и НАТО.

Само дни по-рано друг руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова, докато украинският президент Володимир Зеленски се готвеше да излети от летището в столицата Кишинев.

Молдова не е член на НАТО, но е дългогодишен партньор на алианса. Инцидентът допълнително засили опасенията, че руската въздушна кампания може да излезе извън границите на Украйна.

В Литва пък властите временно затвориха летището във Вилнюс, след като беше забелязан предполагаем дрон. НАТО изпрати най-малко един изтребител в отговор на сигнала, който впоследствие се оказал ято птици.

Летището отново заработи след 40 минути, съобщиха литовските власти.

На този фон ударът край Ягодин придобива още по-сериозно значение – не само заради близостта му до полската граница, но и заради факта, че е извършен непосредствено след преминаването на влак с бивши европейски лидери и високопоставени представители по сигурността.

Украинските власти твърдят, че това може да не е било случайност. Москва обаче настоява, че мишената е била железопътната инфраструктура, използвана за военни доставки.