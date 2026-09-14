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Йеменската мрежа за права и свободи: 958 са престъпленията на хусите за седмица

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Националното знаме на Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи документира 958 престъпления, извършени от подкрепяните от Иран милиции хуси в периода от 3 до 11 септември в шест района по западното крайбрежие на провинциите Ходейда и Таиз, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Престъпленията включват 177 убити, 212 ранени, 213 ареста и отвличания, както и нападения и грабежи, засегнали 356 жилища и обекти.

Ескалацията на насилието доведе и до разселването на около 2300 семейства - общо 19 440 души.

Мрежата призова за спешни международни действия за защита на мирните граждани, осигуряване на хуманитарен достъп, разследване на нарушенията и подвеждане под отговорност на виновните лица.

Националното знаме на Йемен

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