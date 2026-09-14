КМГ: От Ню Делхи Си Дзинпин призова за "Поемане на отговорностите на нашето време"

Приключи 18-ата среща на върха на страните членки на БРИКС в Ню Делхи, Индия, която събра лидерите на Бразилия (министърът на външните работи Мауро Виейра заместваше президентът Луиз Инасио Лула да Силва), Русия, Индия, Китай и Южна Африка, както и Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства. Събитието се проведе на фона на геополитическо напрежение, породено от войната между САЩ и Израел срещу Иран, конфликтът между Русия и Украйна, както и от нарушенията в глобалните енергийни доставки, търговията и транспорта, предизвикани от тези конфликти и постоянното нарушаване на Международното право.

Това бе първото посещение на китайския държавен глава в Индия от седем години насам и се състоя в момент, в който двете големи азиатски държави постепенно възстановяват отношенията си, сериозно влошени след военен сблъсък по спорната им хималайска граница през 2020 г., при който загинаха 20 индийски и четирима китайски военнослужещи.

Си Дзинпин произнесе важна реч, озаглавена "Поемане на отговорностите на нашето време". С дискурса си той обърна сериозно внимание не само на присъстващите, но и на цялата международна общност, че е крайно време да се сложи край на безумията и да се фокусираме върху истински важните неща. В характерния за него стил той отбеляза, че тази година се навършват 20 години от началото на сътрудничеството в рамките на БРИКС.

Президентът изброи най-важните предизвикателства, които се оформят не само пред организацията, но и пред съвременния свят. И подчерта, че през изминалите две десетилетия механизмът за сътрудничество на организацията се развива стабилно, демонстрирайки голяма жизненост и превръщайки се в най-влиятелната платформа за сътрудничество между нововъзникващите пазари и развиващите се страни в съвременния свят. Но на фона на един динамичен свят, където нищо не е сигурно и сме свидетели на безпрецедентни за последния век ускорени промени и забележителния възход на Глобалния Юг, страните от БРИКС трябва да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност и да работят заедно за изграждането на общност на споделена съдба. По този начин той в никакъв случай не иска да предизвика ЕС или Запада като цяло, само иска с характерната за китайците мъдрост и философия да отвори очите на останалите велики сили по света.

Си Дзинпин смята, че държавите от БРИКС трябва да бъдат пионери в насърчаването на развитието, движено от иновациите, да поемат инициативата, да засилят сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, да насърчават съвместната работа, както и да насочат практическото сътрудничество към нови хоризонти. Но това, което е най-важното и от което светът най-много се нуждае в момента, е постигането на мир, неговото поддържане и предотвратяване на разпалването на нови военни конфликти.

Китайският президент говори още за стабилност, за придържане към визията за обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива сигурност, да се поучим от историята като се отхвърли манталитета от времето на Студената война и блоковата конфронтация. Той настоя още страните членки да се противопоставят на посегателствата върху суверенитета на други държави и на намесата във вътрешните им работи, както и да участват конструктивно в разрешаването на горещи конфликтни въпроси. И изрази готовност Пекин да работи заедно с членовете на БРИКС, за да изиграят заедно подобаваща роля за постигането на мир и стабилност в Близкия изток и в района на Персийския залив.

"Войната причини сериозни загуби на населението в региона и не служи на интересите на международната общност", посочи китайският лидер, като отново наблегна на факта, че единствената правилна страна в историята е винаги тази на мира и призова всички да изберат нея, а не другата – на конфронтацията.

Той не пропусна да спомене, че организацията непрекъснато привлича нови членове и все повече държави искат да станат част от нея.

"Разширеният БРИКС" трябва да използва силата си, произтичаща от дълбоките му връзки с развиващите се пазари и с Глобалния Юг, да отстоява отвореността и сътрудничеството в името на взаимната полза и взаимноизгодните резултати, да поддържа стабилни и безпрепятствени индустриални вериги и вериги на доставки и да насърчава интегрираните пазари", категоричен бе държавният глава. И поясни, че „разширеният БРИКС" трябва да изгради платформи за иновации, да модернизира традиционните отрасли, да развива нововъзникващите индустрии и да разработи перспективни планове за индустриите на бъдещето, така че нововъзникващите технологии да осветяват пътя към общ просперитет.

Си отбеляза, че 15-ият петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китай не представлява само план за развитието на страната, но също така предоставя на целия свят редица възможности за сътрудничество.

Както неведнъж вече е подчертавал – трябва да се насърчава взаимното опознаване и обогатяване между цивилизациите, да се отстояват общочовешките ценности и да се работи за обмен, взаимно учене и хармонично съжителство между цивилизациите. А не, както има случаи по земното кълбо – да се правят опити за заличаване на коренното население, да се правят опити за асимилация или да се пренебрегва волята на народите, когато са в разрез с една или друга идеология.

Според Си Дзинпин държавите от БРИКС трябва да бъдат също така пионери в реформирането и подобряването на глобалното управление, да се ​​съобразяват с тенденцията към по-голяма демократизация на международните отношения, да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление и да отстояват авторитета на ООН, в момент, когато решенията, които там се гласуват се пренебрегват и омаловажават.

Си Дзинпин подчерта, че Китай е готов да постига консенсус и да гради бъдещето заедно с всички страни, като постави началото на трето „Златно десетилетие" на сътрудничеството в организацията и създаде светли перспективи за просперитет и прогрес. Пекин ще бъде домакин на 19-ата среща на върха на БРИКС догодина.