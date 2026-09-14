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КМГ: Форумът за иновации "Пудзян" започна в Шанхай

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 септември в Шанхай започна основният форум на форума за иновации "Пудзян" за 2026 г., съобщава КМГ. Представители на научните, индустриалните и инвестиционните среди от целия свят проведоха задълбочен обмен по теми като международното сътрудничество в областта на фундаменталните изследвания и пробивите във водещи технологии.

Форумът насърчава изграждането на Шанхай и региона на Делтата на река Яндзъ като международен център за научни и технологични иновации.

На откриването на събитието беше даден старт на голям проект на Съвместния фонд за фундаментални изследвания в региона на Делтата на река Яндзъ към Националния фонд за естествени науки. Той е създаден съвместно от Националния комитет на Националния фонд за естествени науки и общините Шанхай, провинциите Дзянсу, Джъдзян и Анхуей, като е с общ годишен обем от 250 милиона юана за подкрепа на фундаментални изследвания. В периода от 2027 до 2031 г., в рамките на петгодишния период на сътрудничество, общият размер на средствата ще достигне 1,25 милиарда юана.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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