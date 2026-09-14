Задържаха над 170 кг наркотици на границите на Турция с България и Гърция

Над 170 килограма скънк и кокаин са задържали турските митнически власти при два отделни случая на граничните пунктове „Ипсала – Пашакьой" на границата с Гърция и „Лесово – Хамзабейли" на българо-турската граница. Това съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на информация от турските митнически служби.

При първия случай, тази сутрин на ГКПП „Ипсала – Пашакьой", митничарите са проверили тежкотоварен камион, който се опитал да влезе в Турция. Под кабината на превозното средство са открити 132 вакуумирани пакета, съдържащи общо 147 килограма скънк, информира БТА.

Друг камион е бил спрян за допълнителна проверка на ГКПП „Лесово – Хамзабейли", след като тази сутрин е направил опит да влезе на турска територия. При сканирането, извършено с помощта на специално обучено куче, митническите служители са открили пакети с общо 27 килограма и 180 грама кокаин.

По двата случая са започнали служебни разследвания. От турските митнически власти не уточняват с каква регистрация са били двата камиона, нито каква е националността на шофьорите им.