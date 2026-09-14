КМГ: Китайското международно изложение за търговия с услуги за 2026 г. постигна богати практически резултати

Вчера в Пекин приключи Китайското международно изложение за търговия с услуги за 2026 г. Тазгодишното издание донесе богати резултати в областта на практическото сътрудничество, а международното му влияние продължава да нараства, съобщава КМГ.

В рамките на изложението бяха проведени общо 200 форума, конференции и събития за преговори и представяне, като на място участваха над 1830 предприятия. 103 компании и организации представиха 233 нови постижения, за първи път бяха представени 119 нови продукта, демонстриращи авангардни технологии в области на цифровото интелигентно производство, клетъчната терапия и технологичното финансиране. Събитието привлече 116 000 регистрирани професионални посетители, което представлява ръст от 3,7 процента в сравнение с миналата година. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Делегацията на Норвегия, която тази година беше почетна страна на изложението, подписа 6 споразумения за сътрудничество с китайски предприятия и организации. Все по-широко отворените врати на Китай вдъхват увереност на международните партньори в китайския пазар.