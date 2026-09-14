КМГ: Китай ще ускори усъвършенстването на висококачествена и интегрирана система за медицинско и здравно обслужванe

Днес сутринта Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция за обсъждане на началото на развитието в периода на "15-ия петгодишен план", съобщи КМГ.

Заместник-директорът на Държавната комисия по здравеопазване Гуо Йенхун представи, че в момента Китай е изградил най-голямата в света система за медицинско обслужване. В страната има над 1,1 милиона медицински и здравни институции, а над 90 на сто от жителите могат да достигнат до най-близкия пункт за медицинско обслужване в рамките на 15 минути.

През следващите 5 години Китай ще ускори усъвършенстването на висококачествена, ефективна и интегрирана система за медицинско и здравно обслужване. По този начин все повече хора ще могат да получават медицинска помощ и качествено лечение близо до дома си.