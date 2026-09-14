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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23556228 www.24chasa.bg

КМГ: Китай улеснява трансграничното управление на средства за мултинационалните компании

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай разширява в цялата страна политиката за трансгранично управление на паричните средства на мултинационалните компании, работещи в страната, съобщава КМГ. Новите правила, които влизат в сила от днес, 14 септември, са поредна стъпка към задълбочаване на финансовата отвореност и улесняване на трансграничната търговия и инвестициите.

Според Държавната администрация за валутен контрол (ДАВК) мултинационалните компании вече могат самостоятелно да определят дела от средствата си, който да бъде управляван централизирано. Те ще могат да обединяват в една сметка средства както в юани, така и в чуждестранна валута, което ще улесни разпределението на капитала в рамките на групата, като същевременно ще запази гъвкавостта на отделните компании.

В рамките на новата политика компаниите ще могат също да обединяват квотите за външен дълг и за предоставяне на заеми в чужбина на отделните дружества от групата. Регистрацията ще се извършва чрез система за обслужване на едно гише в местния клон на ДАВК, а някои промени по регистрацията ще могат да се обработват и чрез обслужващите банки.

Режимът досега се прилагаше експериментално в определени райони, но вече се въвежда в национален мащаб. За компании майки, регистрирани в пилотни зони за свободна търговия, са предвидени и по-ниски изисквания за създаване на централизирани парични пулове.

Според експерти, новият режим ще намали административната тежест и разходите по трансграничните разплащания. Мерките се очаква да дадат на мултинационалните компании, особено на по-малките, по-голяма свобода при управлението и преразпределението на средствата и ще насърчат използването на юана в международните сделки.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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