КМГ: Персонализирани сватбени снимки с AI: нов избор за младоженците

Със сравнително малък разход и само с няколко ежедневни селфита у дома вече могат да бъдат създадени сватбени снимки в различни стилове. AI услугите за генериране на сватбени фотосесии привличат все повече бъдещи младоженци и постепенно се превръщат от нишова услуга в по-масов избор, пише КМГ.

AI сватбените снимки използват генеративен изкуствен интелект. Потребителят качва няколко ясни портретни снимки и задава предпочитания за грим, облекло, фон и осветление. След това системата създава изображения в различни стилове – например традиционен китайски, замък, морски пейзаж или ретро фотография.

В сравнение с традиционната фотосесия AI вариантът спестява време и средства и предлага голямо разнообразие от виртуални декори. От края на 2025 г. подобни услуги се появяват все по-често в социалните и онлайн търговските платформи. Цените варират от десетки до стотици юани, а по-скъпите персонализирани услуги са насочени към клиенти с по-високи изисквания към качеството.

Бързото получаване на готовите изображения е едно от основните предимства. При традиционната фотосесия обикновено са необходими допълнително подбор, обработка и оформление, което удължава срока за получаване на крайния резултат.

AI обаче не измества напълно традиционната фотография. Все повече фотостудиа започват да използват изкуствен интелект за предварителен преглед на декори, базова обработка и избор на стил. Така се появяват комбинирани услуги – първо се създават AI изображения, а след това избраният вариант се реализира чрез истинска фотосесия.

Според индустриални оценки AI сватбените снимки в момента заемат около 5% от китайския пазар на сватбена фотография, като делът им може да достигне 15% до 2030 г.

За някои младоженци това е удобен и достъпен начин да получат разнообразни снимки без дълги часове пред камерата. Други обаче смятат, че сватбената фотография не е само красив краен кадър.

"Най-важно за мен е самото преживяване", споделя бъдеща булка, която в крайна сметка избира традиционна фотосесия. Според нея ценни са не само снимките, но и моментите, които двойката преживява заедно – погледите, усмивките, прегръдките и забавните случки по време на снимките. Тези естествени емоции трудно могат да бъдат пресъздадени чрез готови AI шаблони.

Наред с това се появяват и опасения за сигурността на личните изображения и за еднообразието на резултатите. При използването на едни и същи шаблони различните услуги могат да създават снимки, които изглеждат почти идентично.

В бъдеще AI вероятно ще навлезе и в други сватбени услуги – видеоклипове, заснемане на церемонии, електронни покани и кратки филми.

Експерти смятат, че бъдещето няма да бъде избор „AI или традиционна фотосесия", а комбинация от двете: реалната фотосесия ще съхранява истинските емоции и спомени, а AI ще разширява възможностите за виртуални декори, стилове и допълнително съдържание.