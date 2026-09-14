КМГ: Китайските услуги носят възможности и дивиденти на света

На 13 септември в Пекин приключи Международното изложение за търговия с услуги за 2026 г.

Според официалните данни добавената стойност на световния сектор на услугите представлява 65 на сто от общата световна икономическа мощ и над една четвърт от глобалния търговски оборот. На този фон настоящото издание на изложението постигна впечатляващи резултати, предава КМГ. В него се включиха 90 държави и международни организации, както и над 400 компании от класацията Global 500 и водещи компании в различни индустрии. Бяха представени над 1200 различни резултата.

Изложението предоставя отлична платформа за обмен и сътрудничество между страните и ефективно насърчава взаимната изгода.

Една от основните новости на това издание е зоната за "Представяне на услуги за международния пазар", която осигурява професионална подкрепа на китайските компании при разширяването им извън страната. В коментар латиноамериканската новинарска агенция Prensa Latina заяви, че тази инициатива отразява нарастващото значение на китайските услуги на международния пазар.

През следващите пет години Китай ще разшири достъпа до пазара и областите на отвореност в сектора на услугите, предлагайки на повече чуждестранни компании нови възможности и нови пътища за развитие в Китай.

Според публикуваното от китайското правителство „Мнение относно насърчаване на разширяването и подобряването на сектора на услугите" до 2030 г. общият размер на китайския сектор на услугите ще достигне 100 трилиона юана, като ще бъдат създадени още повече „китайски марки услуги". Това ще вдъхне жизненост на глобалната търговия и ще позволи на света да се възползва от още повече дивиденти от развитието на Китай.