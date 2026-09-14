Само с една игла майсторите могат да пресъздадат цял един свят върху малко парче коприна. Това е фината бродерията от Уси – национално нематериално културно наследство на Китай. Колко впечатляваща е всъщност? Хайде да влезем и да разберем!
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Само с една игла майсторите могат да пресъздадат цял един свят върху малко парче коприна. Това е фината бродерията от Уси – национално нематериално културно наследство на Китай. Колко впечатляваща е всъщност? Хайде да влезем и да разберем!
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
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