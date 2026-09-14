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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23556400 www.24chasa.bg

Бродерията от Уси – национално нематериално културно наследство на Китай

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Само с една игла майсторите могат да пресъздадат цял един свят върху малко парче коприна. Това е фината бродерията от Уси – национално нематериално културно наследство на Китай. Колко впечатляваща е всъщност? Хайде да влезем и да разберем!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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