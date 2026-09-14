В деня на погребението на Йоргос Мазонакис двама лекари дават обяснения за смъртта му

Двамата лекари, разследвани във връзка със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, днес дават обяснения пред магистрат в Атина. В същото време в атинския квартал „Никея", където изпълнителят е роден и израснал, ще се състои погребението му, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Лекарите, които са семейна двойка, се очаква да се явят пред магистрата около обяд. Те трябва да представят своята версия за случилото се в частния медицински кабинет в квартал „Колонаки" – от пристигането на Мазонакис там на 9 септември за процедура по плазмофереза до момента, в който в кабинета е повикан екип на гръцката Спешна помощ заради влошаването на състоянието му, пише БТА.

Срещу двамата е повдигнато обвинение за излагане на опасност, довело до смърт, извършено в съучастие, съобщават гръцки медии. Семейството на певеца обаче настоява за по-тежка наказателноправна квалификация и иска да бъде разгледана възможността лекарите да бъдат обвинени в убийство с евентуален умисъл.

Разследването се концентрира и върху точната хронология на събитията в медицинския кабинет. Разследващите се опитват да установят кога е започнала плазмоферезата, в кой момент състоянието на Мазонакис се е влошило, кога в кабинета е пристигнал вторият обвиняем лекар и кога точно е била потърсена Спешна помощ.

По информация на разследващите в материалите по случая има разминавания между дадените показания и часовете, установени чрез други доказателства.

Сред уликите, които властите изследват, е и снимка на Мазонакис, лежащ със затворени очи върху медицинското легло. Фотографията е била възстановена от телефона на обвиняемата лекарка. Разследващите се опитват да установят точния час, в който е направена снимката, както и какво е било състоянието на певеца тогава, съобщава ЕРТ.

След като двамата обвиняеми дадат обяснения, магистратите трябва да решат каква ще бъде следващата мярка спрямо тях и дали те ще останат в ареста за постоянно. Очакват се и резултатите от допълнителни лабораторни изследвания, които трябва да помогнат за изясняването на причините и обстоятелствата около смъртта.

Аутопсията не е успяла да установи точната причина за смъртта на певеца, поради което резултатите от допълнителните изследвания са от значение за разследването.

Междувременно днес в Никея близки, приятели, колеги и почитатели се сбогуват с Мазонакис. Опелото е насрочено за 13:00 часа местно време в църквата „Света Троица", след което певецът ще бъде погребан в Трето атинско гробище.

Прощаването с 54-годишния изпълнител започна още снощи. По решение на семейството тялото му беше изложено за поклонение в същия храм от 19:30 часа в неделя, 13 септември, до ранните часове на понеделник. Семейството определи поклонението като „народно бдение".

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст.