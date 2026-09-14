Канадският премиер Карни: Не искаме да сме член на ЕС, стремим се към уникален съюз

Канада не се стреми да стане член на Европейския съюз, но иска да изгради „уникален съюз" с общността. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като редица американски медии съобщиха за възможно бъдещо сближаване между Отава и Брюксел, включително вариант за асоциирано членство.

„Ние не се стремим да станем член на Европейския съюз. Това, към което се стремим и за което започваме преговори, е уникален съюз между Канада и Европейския съюз", заяви Карни, цитиран от The Independent.

По думите му Канада и ЕС споделят едни и същи ценности и приоритети, а силните им страни се допълват. „По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни", посочи канадският премиер.

Изявлението му идва след публикация на „Уолстрийт джърнъл", според която предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и общество. Изданието твърди, че Карни е водил частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни за задълбочаване на отношенията с Европа.

Канадският премиер отхвърли възможността страната му да стане член на ЕС, но потвърди, че се стреми към значително по-тясно партньорство с Общността.

Този завой идва на фона на откритата търговска война със САЩ, която президентът Доналд Тръмп води срещу Канада след завръщането си в Белия дом. Паралелно с това Отава задълбочава отношенията си с Европа и Украйна, като Канада и Киев се ангажираха да изградят 100-годишно партньорство.